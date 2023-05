Speciale energia: gruppo Mercuria inizia a rifornire di carburante le navi nel Canale di Suez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di bunkeraggio di Mercuria Energy Group, Minerva Bunkering, ha avviato il rifornimento di carburante delle navi presenti nel Canale di Suez, in Egitto, dopo aver ottenuto la licenza dal governo egiziano all'inizio del mese. Lo ha annunciato l’amministratore delegato della società, Tyler Barron, in un’intervista a “Bloomberg”, spiegando che la società ha una licenza per operare nei porti settentrionali e meridionali del Paese, oltre che nelle aree di attesa dei convogli presenti lungo il canale. La società utilizza un’autocisterna di Suezmax da 150 mila tonnellate come deposito galleggiante, oltre a cinque autocisterne per rifornire i clienti. Nel corso del 2022, in totale 23 mila navi hanno attraversato il Canale di Suez. (Cae)