Speciale energia: sì di Libia ed Egitto all’Italia come hub energetico nel Mediterraneo

- La Libia e l’Egitto sostengono il piano dell’Italia per diventare un hub energetico nel Mediterraneo in grado rifornire l’Europa. E’ questo uno degli spunti più interessanti dell’evento “L’energia per l’Italia e l’Ue: le fonti e le regole del mercato energetico” tenuto a Roma. “L’Italia vuole diventare lo snodo energetico dell’Europa nel Mediterraneo, forte della sua posizione strategica unica e della capacità di dialogare in modo autorevole con tutti gli attori della regione”, ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un messaggio inviato per l’occasione. Nel medio-lungo periodo, ha detto il titolare della Farnesina, “puntiamo ad adattare la rete italiana dei gasdotti al transito di idrogeno verde e a promuovere a livello europeo il trasporto e lo stoccaggio di anidride carbonica lungo la dorsale che dall’Africa attraversa l’Italia e arriva in Austria e in Germania”. Un progetto ambizioso che ha ricevuto l’endorsement di due Paesi fondamentali come la Libia e la Tunisia. (Res)