Speciale energia: Imprese, Stellantis inaugura in Francia la prima gigafactory per produrre batterie per auto elettriche

24 luglio 2021

- La prima “gigafactory” di batterie per auto elettriche di Automotive Cells Company (Acc) – joint venture tra Stellantis, Mercedes-Benz e TotalEnergies – apre la strada del futuro per l’impresa europea. Sono le parole del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presente alla cerimonia di inaugurazione dello stabilimento a Billy-Berclau/Douvrin, nel Nord della Francia. Alla cerimonia hanno partecipato anche il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, e il ministro dei Trasporti tedesco, Volker Wissing. Oltre ai ministri, l’inaugurazione ha visto anche la presenza degli amministratori delegati di Mercedes-Benz e Stellantis, Ola Kallenius e Carlos Tavares, e dell'Ad dell'azienda per l'energia francese Totalenergies, Patrick Pouyanné. La joint venture, costituita nel 2020, ha investito due miliardi di euro nella fabbrica. Si tratta del primo di tre stabilimenti in cui Acc vuole produrre batterie per auto elettriche. Tuttavia, non è ancora chiaro quali quantità verranno fornite tra Mercedes-Benz e Stellantis. La produzione è destinata ai due gruppi, ma è possibile che venga fornita anche a terzi. Altri due impianti di Acc sono in costruzione a Kaiserslautern (Germania) e a Termoli (Italia) e il primo dovrebbe essere inaugurato nel 2025. Le fabbriche di Acc rientrano in un Importante progetto di comune interesse europeo (Ipcei). (Res)