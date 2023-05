Roma: scaramanzia tra tifosi giallorossi rimasti in città, c'è chi non fa la barba e chi non mangia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziato il conto alla rovescia in vista del fischio di inizio, in programma per le 21 di stasera allo stadio Puskas Arena di Budapest. L'As Roma e il Siviglia si contendono la coppa dell'Europa League e sono migliaia quelli che in queste ore sono in viaggio verso la capitale ungherese. Ma sono migliaia anche i tifosi giallorossi che hanno scelto di restare in città e passeranno la giornata tra riti scaramantici: c'è chi ha scelto di non farsi la barba e chi non mangia. Riccardo racconta: "Vedrò la partita nello stesso punto della casa in cui ho visto lo scorso anno la finale di Conference League. Volevo andare allo stadio Olimpico, preso dall'entusiasmo iniziale, ma poi ci ho pensato bene e non ho preso il biglietto: non volevo rischiare per scaramanzia". Lo scorso anno a Tirana la squadra giallorossa, infatti, ha vinto la competizione della Uefa Europa Conference League. Dello stesso avviso anche Alessio. Fa eco a Riccardo: "Ero allo stadio Olimpico lo scorso anno e quindi ci torno pure stasera, appena si è aperta la vendita dei biglietti ne ho acquistato uno, vado con i miei amici". (segue) (Rer)