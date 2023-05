Imprese: Assolombarda, 3 PMI su 5 hanno competenze manageriali e solo il 9 per cento un buon livello di abilità digitali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il questionario che ha animato l’attività di indagine ha messo in chiaro che le competenze manageriali costituiscono l’aspetto più rilevante tra gli intervistati. D’altra parte, quelle attualmente possedute sono ritenute dalle PMI solo in parte adeguate ad affrontare le sfide poste dal contesto competitivo (3,5 su una scala 1-5): la visione strategica, la gestione e lo sviluppo dei collaboratori, la big data analysis, la cybersecurity. “Tematiche che - sottolinea il Presidente di Fondirigenti, Marco Bodini - sono già oggi tra quelle più richieste dalle imprese e che sono destinate ad esserlo sempre di più in futuro, rafforzando il ruolo della formazione come fattore abilitante delle grandi trasformazioni del tessuto produttivo”. Tra le note positive, sono emerse alcune buone pratiche ricorrenti. In primo luogo, l’inserimento dei nuovi assunti “per blocchi”, ovvero la costituzione di gruppi generazionali per semplificare il monitoraggio della loro crescita nel tempo; la pianificazione di attività di on boarding e training on the job per verificare l’efficacia dell’affiancamento; le sessioni formative promosse da colleghi esperti. In alcune realtà si sta, inoltre, affermando un modello virtuoso di analisi dei fabbisogni di formazione, che prende le mosse da una raccolta bottom up e viene poi riportata all’area risorse umane e al vertice aziendale per un raccordo con le strategie complessive dell’impresa. Dalla ricerca emerge la necessità di consolidare tale modello, pur nella consapevolezza che nella maggior parte delle PMI la funzione risorse umane presenta un assetto ‘minimale’. Accanto all’indagine sulle competenze manageriali, tramite il questionario è stato svolto anche un focus sulle figure professionali di più difficile reperimento sul mercato del lavoro. Per l’area tecnico-produttiva, le maggiori criticità sono legate all’individuazione di profili tradizionali (tecnici di produzione, operai specializzati, manutentori, installatori, tornitori, saldatori, operatori di macchine CNC) ma anche di professionisti specializzati (ingegneri, progettisti e disegnatori meccanici, ingegneri e progettisti elettrici) e manager (responsabili logistica, acquisti e supply-chain, manager di produzione e capi stabilimento, responsabili di R&S e di programmazione della produzione). Con riferimento all’area commerciale, si fa più fatica a trovare professionalità capaci di fare sintesi tra aspetti ‘tecnici’ e ‘commerciali’ (‘venditori tecnici’, esperti di assistenza tecnico-commerciale) oltre che area manager, product e marketing manager, business development manager. Per l’area informatico-digitale, infine, la carenza riguarda esperti software, sistemisti, programmatori, web designer ma anche esperti di automazione, additive manufacturing, IoT, digital twin, cyber security, data science & analysis, machine learning.(Com)