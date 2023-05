Imprese: Assolombarda, 3 PMI su 5 hanno competenze manageriali e solo il 9 per cento un buon livello di abilità digitali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far fronte alle proprie esigenze, le PMI, stando ai risultati della ricerca, hanno avviato un percorso volto al radicamento sul territorio costruendo nel tempo relazioni con le istituzioni educative, al fine di ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro e competenze. Quasi tutte le aziende intervistate possono vantare solidi e continuativi contatti con scuole professionali, istituti tecnici e ITS, per intercettare profili operativi e di specializzazione tecnica, e con le università, per individuare professionalità con studi accademici. “Essere manager nel contesto attuale in rapida evoluzione significa interpretare il ruolo con visione, sapendo cogliere sfide ed opportunità come momenti di crescita - ha concluso Manuela Biti, presidente di ALDAI-Federmanager -. Stiamo vivendo una sfida, la sfida di una rapidissima innovazione tecnologica che sta mettendo in discussione i modelli produttivi e l’organizzazione stessa del lavoro, il modo di fare impresa e lo stesso ruolo del manager. La rivoluzione digitale influisce sull’ occupazione, creando nuove professioni da una parte, snellendo processi dall’altra e non è possibile prevedere con certezza quale sarà il saldo netto. Il ruolo del manager stesso poi oggi è già cambiato: sono sempre più richieste capacità ‘soft’ per stare al passo con la marcia trionfale di scienza, tecnologia, sviluppo organizzativo: dalla resilienza, al complex problem solving alla visione strategica e di lungo termine, dalla capacità di fare squadra alla capacità di portare una nuova cultura. Perché di questo abbiamo bisogno: di un vero e proprio cambiamento culturale”. (Com)