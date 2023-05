Cultura: Milano è memoria, pubblicato bando 2023 per conservare il ricordo di eventi e valori fondanti dell'identità cittadina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto Milano è Memoria continua la sua preziosa missione di raccontare, testimoniare e diffondere l'identità di Milano, facendo conoscere i suoi valori fondanti, i fatti e le persone protagoniste della sua storia e di questi valori, patrimonio della comunità e messaggio per le giovani generazioni. Da oggi è pubblico il bando per destinare contributi a tale fine, uno degli strumenti messi in campo dalla Giunta comunale. Il bando consiste in contributi per un totale di 60mila euro da indirizzare a iniziative finalizzate alla trasmissione e alla diffusione della memoria cittadina e dei valori ad essa legati. I progetti possono essere finanziati per un massimo dell'80 per cento del loro valore fino ad un massimo di 6mila euro ognuno. Possono partecipare enti, associazioni e gruppi di cittadini e cittadine per iniziative senza fine di lucro, da realizzarsi entro gennaio 2024. Quest'anno un punteggio premiale sarà dato alle proposte relative al tema "Dai borghi alla città, dalla città ai quartieri" che hanno come obiettivo la valorizzazione del Centenario dell'unione di 11 piccoli comuni della cintura a Milano avvenuta nel dicembre del 1923. Il bando è pubblicato sul sito del Comune di Milano. (segue) (Com)