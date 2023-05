Università: Dalla Chiesa (FI), garantire diritto allo studio con interventi per famiglie e studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La disparità sociale generata dai prezzi fuori controllo, causata da una crisi economica internazionale, condiziona in maniera fortissima una famiglia fino addirittura a mettere in discussione la possibilità per i figli di poter frequentare l'università, trasformando così un principio costituzionale, il diritto allo studio, in un servizio esclusivo per chi ha i mezzi per poterselo permettere. L'affitto di un bilocale o di un monolocale dignitoso è diventato praticamente impossibile. Sono troppi i casi di studenti stipati in stanze quadruple o confinati in spazi piccolissimi per cifre altissime". E' quanto dichiara la vicepresidente dei deputati di Forza Italia, Rita Dalla Chiesa, intervenendo in Aula sulla mozione per il superamento del caro affitti per gli studenti fuori sede. "Le possibilità di intervento dello Stato non sono moltissime perché la grandissima parte degli immobili in locazione è di proprietà privata. Tuttavia - spiega - i mezzi per fare la differenza esistono e sono elencati nella mozione di maggioranza che Forza Italia voterà convintamente. Il Pnrr prevede risorse per incrementare il numero di studentati pubblici aumentando così la disponibilità di posti per studenti fuori sede. Si potrebbe operare poi un piccolo, ma importante, aumento delle risorse stanziate per le borse di studio in maniera che, se si riuscisse a raggiungere la platea degli studenti idonei a riceverne una, potremmo dare un grande sostegno alle famiglie. Sarebbe inoltre importante un coinvolgimento dei soggetti privati per la realizzazione di progetti di housing sociale, sia per gli immobili sfitti che per gli edifici da recuperare. Riponiamo la fiducia nel governo perché crediamo molto negli strumenti contenuti in questa mozione che sono concreti e danno risposte immediate, strutturali e sostenibili", conclude Dalla Chiesa. (Rin)