Amministrative: Paita (Az-Iv), uniche vittore centrosinistra da candidati riformisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vittoria della destra è chiara e totalizzante, la Schlein non l'hanno vista arrivare gli elettori: se pensiamo che è la novità ed è segretaria da tre mesi, non è un bel segnale. Per quanto ci riguarda, a livello nazionale le uniche vittorie del centrosinistra sono con candidati riformisti e fortemente civici". Lo ha detto in una intervista al Secolo XIX la presidente dei senatori Azione-Italia viva, Raffaella Paita. "In Liguria il centrodestra ha dei problemi seri sul territorio, ma questo Pd non è credibile - ha aggiunto Paita - e non ci faremo trascinare in operazioni folli di 'campo largo' per sostenere Luca Pastorino. I liguri si meritano un'alternativa e lavoriamo per dargliela". (Rin)