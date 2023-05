Pnrr: Savino, con nuova norma favoriamo creazione di infrastrutture di ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione dell'emendamento 9.13 al Decreto Legge 44/2023 "segna un importante passo avanti per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).Il decreto, così modificato, rafforza il nostro impegno e la nostra volontà di sostenere la ricerca scientifica e tecnologica nel nostro Paese. La norma, infatti, favorisce la creazione delle infrastrutture di ricerca internazionali previste dal Pnrr, contribuendo significativamente alla competitività e all'innovazione nel settore dell'alta formazione e della ricerca scientifica in Italia". Lo sottolinea Sandra Savino, sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze. "Questo provvedimento - spiega - permetterà alle università coinvolte di attrarre con maggiore facilità i migliori talenti italiani all'estero. In combinazione con le agevolazioni fiscali previste dai precedenti provvedimenti, questo emendamento rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di miglioramento qualitativo della ricerca nel nostro Paese. La sua approvazione testimonia l'impegno del governo a investire nella ricerca e nell'innovazione come motori chiave per la crescita economica e la competitività del Paese".(Rin)