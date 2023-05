Regno Unito: dipendenti ministero Interno contro piano "illegale" deportazione migranti in Ruanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il personale del ministero dell'Interno britannico minaccia lo sciopero contro la nuova politica di deportazione degli immigrati clandestini in Ruanda. È quanto ha riferito il quotidiano "The Independent", secondo cui il personale del ministero non "se ne starà con le mani in mano e non accetterà" l'accordo con il Ruanda e la nuova legge sull'immigrazione illegale attraverso la Manica e potrebbe pertanto scioperare se costretto ad attuare misure che ritiene illegali. I dipendenti hanno già espresso il loro disappunto verso l'obiettivo della ministra degli Interni, Suella Braverman, di trattenere e deportare chiunque arrivi nel Regno Unito illegalmente. "Essere eletti non dà il diritto di infrangere la legge", ha detto un funzionario al "The Independent". (Rel)