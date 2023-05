Balcani: premier Albania Rama, durante la pandemia siamo stati isolati dall’Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la pandemia l’Ue ha isolato i Paesi dei Balcani occidentali. Lo ha detto il premier albanese, Edi Rama, durante il panel “Strade aperte: i Balcani tornano in affari”, organizzato durante il forum Globsec 2023 a Bratislava, in Slovacchia. “Quando è scoppiata la pandemia di coronavirus, i sei Paesi dell’area balcanica occidentale sono stati isolati dall’Ue, che si è presa cura solo di sé stessa”, ha affermato Rama. Il premier di Tirana ha sottolineato che “l’Albania si è dovuta rivolgere alla Turchia, la Serbia a Cina e Russia, e lo stesso ha fatto la Macedonia del Nord”. “Questa tendenza deve cambiare, ma già dopo l’aggressione russa all’Ucraina l’Europa si è svegliata”, ha aggiunto Rama. Secondo il premier albanese, tuttavia, “il processo di negoziazione per l’adesione all’Ue dei Balcani occidentali richiederà ancora del tempo”. (Vap)