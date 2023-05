Cina: ministro Commercio Wang a colloquio con Elon Musk a Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Relativamente ai rapporti con Washington, il titolare della diplomazia cinese ha ribadito che lo sviluppo nazionale "è un'opportunità" e che "una relazione sino-statunitense sana, stabile e costruttiva è vantaggiosa per i due Paesi e per il mondo intero". Musk, da parte sua, ha evidenziato "la laboriosità e l'intelligenza del popolo cinese", e ha evidenziato che "gli interessi di Usa e Cina si intrecciano come gemelli siamesi, inseparabili l'uno dall'altro. Tesla si oppone al disaccoppiamento e alla rottura delle catene degli approvvigionamenti ed è disposta a espandere la propria attività in Cina e a condividere le opportunità di sviluppo del Paese". Stando ai dati pubblicati dalla società di ricerche di mercato Jato, la Cina è stata il principale mercato di sbocco per i veicoli a batteria elettrica Model Y esportati dal colosso statunitense Tesla nel primo trimestre. La multinazionale di Musk ha venduto 267.171 Model Y da gennaio a febbraio, di cui 94.469 in Cina, oltre 83.664 negli Stati Uniti e 71.114 in Europa. Il modello si è inoltre classificato al primo posto nelle vendite globali, seguito da Toyota Corolla, Toyota Hilux, Toyota Rav4 e Toyota Camry, di produzione giapponese. (Cip)