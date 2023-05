Sardegna: nubifragio nel Meilogu, gravi danni a Thiesi e Bonnannaro, allarme per gli agricoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di ieri, un violento nubifragio si è abbattuto nella zona del Meilogu, provocando gravi danni a Thiesi e Bonnanaro, nel Sassarese. Le conseguenze dell'evento meteorologico sono state pesanti: strade distrutte, case allagate, aziende danneggiate, frane, crolli e torrenti esondati. A seguito dell'evento, i sindaci dei due centri più colpiti hanno emesso un'ordinanza per chiudere le scuole oggi. Tale decisione è stata presa sia per evitare spostamenti pericolosi sia per verificare eventuali danni negli edifici scolastici. Le operazioni di soccorso sono state immediate e Protezione Civile insieme ai Vigili del Fuoco si sono mobilitati per affrontare l'emergenza. Tuttavia, nonostante gli sforzi, la situazione rimane critica, poiché nuove e violente precipitazioni sono previste per oggi a partire dalle prime ore del pomeriggio. A Bonnanaro, danni gravi al campo sportivo comunale, dove il muro di sostegno che proteggeva l'impianto è crollato. Danni pesanti anche al galoppatoio. Difficile quantificare l'entità dei danni subiti dalle abitazioni e dalle aziende: due abitazioni sono state evacuate e sono inagibili, mentre un'altra, fortunatamente disabitata, è crollata a causa del peso della pioggia. (segue) (Rsc)