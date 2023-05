Roma: assessora Ambiente, ripristineremo simboli della memoria offesi in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non permetteremo a nessuno di oltraggiare la memoria delle vittime, sarebbe come ucciderle di nuovo". Lo afferma in una nota l'assessora all'Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi. "In questi giorni sono accaduti fatti esecrabili nella nostra città, che hanno offeso la nostra memoria collettiva - spiega -. Prima è stato colpito l'albero di ulivo dedicato alle vittime della Shoah e del Samudaripen, il genocidio della popolazione romanì, che era stato messo a dimora il 25 marzo scorso nel giardino di Piazza Vittorio Emanuele II in occasione dell'evento 'Memoria a più voci' organizzato dall'Unione giovani ebrei d'Italia, dall'Unione comunità Romanès, dall'università La Sapienza e dall'associazione 'Arte e Memoria. La scorsa notte - prosegue - è stata sradicata e deturpata con l'incisione di svastiche la targa in ricordo di Willy Monteiro, apposta nel 2020 nel piccolo giardino che porta il suo nome all'Esquilino. A distanza di poche ore uno dall'altro, due episodi di aggressione violenta contro dei simboli dedicati alla memoria di coloro che la violenza l'hanno subita fino a morirne. Episodi - sottolinea Alfonsi - che ci riportano indietro nel tempo, a situazioni di stupidità cieca e intolleranza che non avremmo mai più voluto vedere, perché risultano insopportabili alle nostre coscienze. Oggi stesso il Servizio Giardini provvederà a sostituire l'albero danneggiato, mentre al più presto il Municipio Roma I Centro rimetterà al suo posto la targa dedicata a Willy", conclude.(Com)