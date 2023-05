Spagna: popolari, cercheremo di governare da soli in regioni e comuni dove abbiamo vinto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) spagnolo cercherà di governare da solo nelle regioni e nei comuni dove ha vinto le elezioni del 28 maggio scorso, senza accordi con Vox. Lo ha affermato la segretaria generale del partito conservatore, Cuca Gamarra, in un'intervista ad "Antena 3", chiedendo una "maggioranza sufficiente" alle elezioni generali del 23 luglio, affinché il leader nazionale, Alberto Nunez Feijoo "possa governare da solo" e diventare presidente con "un ampio sostegno parlamentare". All'indomani della direzione nazionale del Pp, in cui il principale partito d'opposizione ha festeggiato i risultati del 28 maggio, Gamarra ha sottolineato che gli spagnoli "vogliono iniziare a percorrere un cammino in cui coloro che sono diversi possano capirsi e non confrontarsi e in questo modo superare le trincee in cui i socialisti vogliono mettere la società". "Gli oltre sette milioni di elettori che hanno votato per noi non sono persone reazionarie, sono persone ragionevoli che non deluderemo", ha detto Gamarra. Quando le è stato chiesto come valuta il fatto che il presidente del governo, Pedro Sanchez stia ora prendendo le distanze da Bildu e posizionando il Partito nazionalista basco (Pnv) come partner preferenziale, l'esponente popolare ha risposto che il rapporto che il capo dell'esecutivo e il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) hanno stabilito con Bildu "non può essere cancellato in due minuti" e che tutto quello che possono dire "non ha credibilità". Gamarra ha poi aggiunto che l'obiettivo di Sanchez non è quello di vincere le elezioni del 23 luglio, ma di "ripresentare un governo Frankenstein in cui Bildu avrà di nuovo un ruolo di primo piano". (Spm)