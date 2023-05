Sanità: Greco (Assobiotec), serve regia nel settore, Governo ruolo fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo "ha un ruolo potenziale e fondamentale" per le biotecnologie, ma "serve una regia che tenga i pezzi in linea e faccia in modo che ci sia un flusso". A dirlo è Fabrizio Greco, presidente Federchimica-Assobiotec, rispondendo a chi gli ha chiesto come il governo possa accompagnare il percorso di sviluppo del settore, a margine del convegno "Costruire l'Italia di domani: la strada del biotech" in corso a Milano. Per Greco, "chi se non il Governo può fare da regista a una serie di iniziative che sono apparentemente distaccate tra loro?" ha domandato. "confidiamo che il Governo, guardando al potenziale delle biotecnologie, voglia prendere il ruolo di regia e aiuti a mettere a sistema quello che sta succedendo già in alcune aree" ha sottolineato Greco, osservando che "c'è la necessità di inquadrarli in un percorso che consenta di non perderci qualche pezzo". (Rem)