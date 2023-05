India: molestie sessuali, rapporto polizia su Federazione lotta potrebbe essere pronto a breve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione di lotta sportiva dell’India (Wfi), Brij Bhushan Sharan Singh, accusato da alcune atlete di molestie sessuali, ha ribadito la sua innocenza oggi e dichiarato che si consegnerà se una sola accusa contro di lui verrà dimostrata. Contro di lui sono state registrate due denunce a Nuova Delhi alla fine di aprile. La polizia della capitale, dopo alcune indiscrezioni della stampa sulla presunta mancanza di prove contro Singh, ha chiarito che le indagini stanno andando avanti e che entro 15 giorni dovrebbe essere presentato un rapporto al tribunale. La polizia, inoltre, ha sgomberato l’area del complesso dell’osservatorio di Jantar Mantar, dove i manifestanti si sono accampati per settimane, e hanno circondato la zona della Porta dell’India, dove avevano dato appuntamento ai sostenitori per lanciare una nuova iniziativa di protesta, uno sciopero della fame. Sempre in segno di protesta, ieri sette lottatori e lottatrici si sono recati a a Haridwar, nell’Uttarakhand, e hanno minacciato di gettare le loro medaglie nel Gange. A convincerli a non disfarsi delle medaglie, almeno per il momento, è stato il sindacalista Naresh Tikait, dell’Unione degli agricoltori indiani (Bku). (segue) (Inn)