Imprese: Greco (Assobiotec), payback soluzione sbagliata, così Italia meno attrattiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il payback "è la soluzione sbagliata a un problema reale", oggi "incide come ulteriore tassa alle aziende che innovano in biotecnologie e non fa altro che rendere il nostro paese meno attrattivo per gli altri". A dirlo è Fabrizio Greco, presidente Federchimica-Assobiotec rispondendo a margine del convegno "Costruire l'Italia di domani: la strada del biotech" in corso a Milano. Per Greco "dobbiamo lavorare" perché " il bisogno di salute trovi le risorse necessarie". "Da una parte bisogna cercare di trovare l'efficienza laddove c'è - ha aggiunto Greco - e dall'altra mettere a disposizione risorse che necessitano". Il payback "è tra i problemi il più macroscopico" ha denunciato Greco, per cui "bisogna trovare soluzioni altrimenti difficilmente riusciremo ad attrarre nuovi investimenti in Italia". (Rem)