Scuola: Renzi, sconvolto da aggressione ad Abbiategrasso, temo non sarà l'ultima

- "L’aggressione a una professoressa ad Abbiategrasso mi ha sconvolto. Non è la prima, non è l’ultima temo". Lo scrive il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella sua newsletter. "Ma la domanda di senso sul significato profondo della scuola, del rapporto genitori/famiglie, del disagio e dell’aggressività di alcune fasce giovanili sembra non interessare nessuno - aggiunge -. Qui sta il futuro del nostro Paese, non nelle discussioni che si accendono nei talkshow che durano il tempo di un petardo. Il fuoco che cambierà – o non cambierà – la storia delle nuove generazioni si accende nelle scuole, non altrove", sottolinea Renzi. (Rin)