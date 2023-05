Calcio: Abodi, con omologhi di Germania, Spagna, Francia e Regno unito chiediamo equa promozione Mondiali femminili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi, ministri dello Sport delle nazioni europee le cui nazionali di calcio femminili si sono qualificate per la Coppa del Mondo, chiediamo alla Fifa e alle emittenti di trovare modi e mezzi per una promozione equa della competizione". Lo scrive su Twitter Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, postando la richiesta firmata dai ministri competenti di Germania, Spagna, Francia, Regno Unito e, appunto, Italia. (Rin)