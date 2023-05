Germania: condannati gli estremisti di sinistra sotto processo a Dresda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati condannati al carcere i quattro estremisti di sinistra sotto processo al tribunale di Dresda. Gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli di associazione a delinquere e aggressioni ai danni di militanti della destra radicale, avvenute tra il 2018 e il 2020 a Lipsia, Eisenach e Wurzen. Per la donna di 28 anni sospettata di guidare il gruppo, detenuta dall'arresto nel 2020, è stata disposta una pena di cinque anni e tre mesi di reclusione. I giudici non hanno quindi accolto la richiesta della Procura generale federeale (Gba) per una condanna a otto anni di carcere. Finora a piede libero, i tre coimputati dovranno scontare in prigione dai due anni e cinque mesi ai tre anni e tre mesi. Per i tre uomini, il Gba aveva chiesto dai due anni e nove mesi ai tre anni e nove mesi di reclusione. A Dresda è stato allestito un ingente dispositivo di sicurezza in vista del verdetto. L'estrema sinistra ha, infatti, annunciato manifestazioni di solidarietà con i compagni condannati, sia nel capoluogo della Sassonia sia in altre città della Germania. Nella giornata di oggi sono previste dimostrazioni a Dresda e Lipsia, per il 3 giugno una protesta nazionale. Secondo le forze dell'ordine, i militanti della sinistra radicale stanno preparando iniziative violente. (Geb)