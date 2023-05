Torino: arriva la navetta verso l'aeroporto di Flibco, investimento di 6 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Flibco si potrà raggiungere l'aeroporto di Caselle in 25 minuti partendo da Torino. Lo ha annunciato Sagat, l'azienda che gestisce lo scalo del capoluogo Piemontese. La prima partenza del nuovo servizio avverrà il 15 giugno dall'autostazione di corso Vittorio Emanuele. Il bus garantirà passaggi ogni mezz'ora dalle 3:30 del mattino fino a mezzanotte. L'azienda deciso di investire 6 milioni di euro nei prossimi mesi per lo sviluppo di questa nuova tratta. "Con l'introduzione di questa nuova connessione tra Torino città e l'aeroporto di Torino, Flibco.com completa l'offerta di mobilità aeroportuale torinese con un servizio moderno e di qualità - ha affermato Martino Giuseppe, Country Manager di Flibco Italia -. Non solo offriamo un'opzione rapida e confortevole per raggiungere l'aeroporto, ma contribuiamo anche a ridurre il traffico veicolare, favorendo un approccio ecologico ed economico al trasporto aereo", ha concluso. (Rpi)