Turchia: continua il calo della lira turca nei confronti del dollaro, bene l'indice azionario

- A pochi giorni dalla vittoria del presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, la valuta nazionale turca ha superato la soglia delle 20 lire per un dollaro statunitense e oggi un biglietto verde Usa è scambiato a 20,69 lire, una perdita di 0,08 punti base rispetto alla giornata di ieri. Il tasso di cambio tra l'euro e la lira è invece di 22,09, con una guadagno di 0,32 rispetto a ieri. Al contrario, la rielezione di Erdogan come presidente della Repubblica turca sembra avere avuto sviluppi positivi nel mercato azionario. L'indice azionario di riferimento della Turchia, il Bist 100, ha aperto oggi a 4.956,26 punti, in aumento dello 0,10 per cento, pari a 4,91 punti base, mentre ieri aveva chiuso a 4.951,35 con un'impennata del 3,83 per cento e un volume di scambi giornalieri di 91 miliardi di lire turche (4,48 miliardi di dollari).(Tut)