Riforme: Ciriani, buon riscontro da organizzazioni datoriali, meno da sindacati (2)

- "Si è parlato di molte cose. Tra queste, della Finanziaria del 2023-2024. Il governo Meloni vuole far ripartire il paese. Arriviamo dalla pandemia, dalla guerra in Ucraina, che ha messo a repentaglio i conti pubblici. Detto questo - ha aggiunto il ministro - le prospettive di crescita sono buone, grazie anche al contributo del governo. Abbiamo trovato molte disponilibità dalle categorie dei sindacati. Ci auguriamo che il confronto possa continuare. Ci deve essere la responsabilità di non rispondere no. Vogliamo ribadire che l'atteggiamento del governo nei confronti di chi produce ricchezza non è vessatorio. Il rapporto fra governo e impresa vuole cambiare e la riforma fiscale va verso questa direzione. Puniamo chi non paga le tasse ma riconosciamo la figura dell'imprenditore come persona che produce ricchezza e offre lavoro", ha evidenziato Ciriani. (Rin)