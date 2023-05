Banche: Visco (Bankitalia), in Italia non si registrano deflussi anomali di depositi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli episodi di crisi occorsi negli Stati Uniti e in Svizzera ci ricordano che le banche svolgono un’attività intrinsecamente rischiosa e che non è possibile azzerare la probabilità che si verifichino casi di dissesto. Il compito delle istituzioni e delle autorità di vigilanza è di ridurre al minimo tale probabilità. “In Italia, così come negli altri paesi dell’area dell’euro, non si sono registrati deflussi anomali di depositi”. Lo ha dichiarato il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nelle considerazioni finali in occasione della Relazione annuale della Banca sul 2022. “Nel sistema bancario dell’Unione europea, anche grazie a una regolamentazione più stringente e a un’attività di supervisione attenta alla sostenibilità dei modelli operativi, non emergono segnali di situazioni analoghe a quelle statunitensi. Ma gli episodi di turbolenza sui mercati ci ricordano quanto velocemente la fiducia degli investitori possa deteriorarsi e come, di conseguenza, i rischi per la stabilità finanziaria non vadano mai sottovalutati”, ha aggiunto Visco. (Rin)