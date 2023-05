Rai: M5s, chiesta audizione in Vigilanza di direttore Rainews Petrecca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'ufficio di presidenza della commissione di vigilanza Rai ho chiesto la convocazione del direttore di RaiNews Petrecca. Il caso del comizio dei leader della destra andato in onda in diretta lo scorso venerdì rappresenta un precedente a nostro avviso grave e lesivo della par condicio. Le motivazioni sin qui addotte sono insufficienti e al limite della mistificazione ed è necessario che il direttore ne renda conto davanti alla commissione di vigilanza esponendo le ragioni di quanto accaduto davanti alla commissione". Lo afferma il capogruppo M5s in commissione di Vigilanza Rai, Dario Carotenuto. (Rin)