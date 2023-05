Roma: tifosi in auto verso Budapest tra chi chiude il locale e chi fa menu giallorossi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni sono partiti nel pomeriggio di ieri, altri nella notte. Una sorta di esodo sta interessando la Capitale: sono migliaia i tifosi giallorossi che hanno scelto di andare in trasferta a Budapest per la finale di Europa League tra As Roma e Siviglia. Molti si sono mossi in aereo, ma tantissimi hanno scelto il viaggio in automobile. Sciarpette, trombette, macchine cariche di viveri ed entusiamo per un viaggio che dura minimo 14 ore. E in tanti stanno documentando la trasferta sui social network. Su Instagram l'hashtag "roadtobudapest" conta quasi 11 mila post. "Ovunque giocherai ti seguiró ", scrive Francesco accanto alla foto della sciarpa che porta con se in viaggio. C'è chi pubblica la foto in auto con gli amici al momento della partenza, come Guido, e scrive: "Nel cervello soltanto la Roma". C'è chi mostra in foto lo zaino avvolto in una sciarpa della squadra e commenta ironicamente: "Vedrai: il lavoro, i figli, l'età... ti passerà". E sono numerosi gli scatti dagli scali ferroviari e aeroportuali dei tifosi che mostrano sciarpe, striscioni e cartelli giallorossi. (segue) (Rer)