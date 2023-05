Roma: tifosi in auto verso Budapest tra chi chiude il locale e chi fa menu giallorossi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è chi in auto conta i chilometri e pubblica una foto a ogni tappa: Firenze, Padova, Lubiana, poi l'arrivo dopo 16 ore di viaggio. C'è chi pubblica un video della sosta in autogrill, con panini, acqua e sciarpa dell'As Roma, e scrive: "Daje, Roma daje". Qualcuno ha messo sull'auto la bandiera dell'As Roma e sta affrontando la trasferta così, portando in giro i colori della squadra del cuore: "Maciniamo kilometri, magnamo pure però", dice. Qualcun altro commenta: "Che cosa non si fa per la magica". Moltissime le immagini dei display degli aeroporti che indicano la destinazione "Budapest" e il numero del volo. E sono diversi i negozianti che, per poter tifare la loro squadra e andare in trasferta, per questi giorni hanno annunciato una chiusura. Un ristoratore di Fiumicino fa sapere: "Ci vediamo venerdì 2 giugno da mezzogiorno in poi! Chiusura straordinaria 30 maggio, 31 maggio e 1 giugno". E i clienti con entusiamo, in un tripudio di cuori gialli e rossi, commentano: "Daje Mario". Ma c'è anche chi resta aperto, ha messo uno schermo per i clienti nel locale e stasera offre un menu esclusivamente giallorosso: "Bruschetta. Millefoglie con crema di fave noci e barbabietola. Cheesecake agli asparagi". E nell'immagine è tutto giallorosso. (Rer)