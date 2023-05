Romania: presidente convoca leader coalizione governo su sciopero degli insegnanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno, Klaus Iohannis, ha convocato per oggi i leader della coalizione di governo per consultazioni sullo sciopero degli insegnanti che dura da dieci giorni. Lo ha riferito la cancelleria presidenziale in una nota. Ieri, il capo dello Stato ha incontrato una delegazione dei dirigenti sindacali dell'istruzione nell'ambito dello sciopero generale lanciato nel settore dell'istruzione. "Il presidente Iohannis ha espresso la sua disponibilità a garantire, in qualità di mediatore, la conclusione di un accordo politico per risolvere le rivendicazioni salariali", si legge. (Rob)