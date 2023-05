Inflazione: Visco (Bankitalia), tutti devono contribuire a rientro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritorno dell’inflazione su livelli in linea con l’obiettivo “sarà più rapido e meno costoso se tutti – imprese, lavoratori e governi – contribuiranno a questo fine, rafforzando l’efficacia dell’indispensabile ancorché equilibrata normalizzazione monetaria”. Lo ha dichiarato il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nelle considerazioni finali in occasione della Relazione annuale della Banca sul 2022. “L’orientamento della politica monetaria deve continuare a essere definito in modo da garantire un rientro progressivo, ma non lento, dell’inflazione verso l’obiettivo”, ha aggiunto Visco. (Rin)