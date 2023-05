Portogallo: almeno quattro arresti a Lisbona in un'operazione contro i crimini violenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno quattro persone sono state arrestate in un'operazione che la polizia portoghese ha compiuto nel quartiere di Curraleira, a Lisbona, contro il crimine violento. Secondo quanto riferito in un comunicato, si tratta principalmente di reati quali tentato omicidio e minacce aggravate, tutti commessi con armi da fuoco in varie località della città. Nelle prime ore di oggi gli agenti avevano già arrestato almeno quattro persone e sequestrato otto armi da fuoco (fucili e pistole), munizioni e droga nelle perquisizioni effettuate. In totale, saranno notificati 24 mandati di perquisizione, 16 dei quali a domicilio. (Spm)