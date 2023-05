Balcani: von der Leyen presenta piano crescita per la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza globale (Globsec) di Bratislava, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha presentato un nuovo piano Ue di crescita per la regione dei Balcani occidentali. "Le onde d'urto inviate dalla guerra di aggressione di Putin hanno raggiunto anche i nostri sei partner dei Balcani occidentali. Ma questo non ha fatto altro che avvicinarci. La nostra cooperazione pratica è andata di pari passo con i progressi sul cammino dell'Ue. Oggi voglio presentare un nuovo piano di crescita per i Balcani occidentali", ha dichiarato. Un piano di crescita che si basa su quattro pilastri, come spiegato da von der Leyen. "Primo, avvicinare i Balcani occidentali al mercato unico dell'Ue. Secondo, approfondire l'integrazione economica regionale. In terzo luogo, accelerare le riforme fondamentali, e quarto, aumentare i fondi di preadesione", ha dichiarato. "In un certo senso si tratta di un approccio nuovo per l'Unione europea: non chiediamo solo ai nostri partner di fare nuovi passi verso di noi. Anche noi facciamo un grande passo verso di loro. Il nostro obiettivo comune è quello di accelerare il loro cammino verso l'Ue, e per questo avviciniamo la nostra Unione ai Balcani occidentali", ha aggiunto. Per tutti i Paesi che hanno aderito all'Ue negli ultimi due decenni, ha spiegato von der Leyen nel suo discorso, l'accesso al mercato unico è stato il principale motore della crescita economica. (segue) (Beb)