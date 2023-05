Balcani: von der Leyen presenta piano crescita per la regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma anche i Paesi che hanno già intrapreso un promettente cammino verso l'Ue dovrebbero beneficiare del nostro mercato unico. Ad esempio, i Balcani occidentali potrebbero aderire al nostro mercato unico digitale in settori quali il commercio elettronico o la sicurezza informatica. Potremmo facilitare gli scambi di merci e i pagamenti. Voglio che il nostro mercato unico sia un motore di cambiamento, non solo per i Paesi che sono già entrati a far parte della famiglia, ma anche per quelli che sono ancora in cammino", ha spiegato. L'associazione più stretta con il mercato unico europeo, dovrebbe andare di pari passo con un mercato regionale comune, fondamentale, nelle parole di con der Leyen, per sbloccare il potenziale economico della regione. "È fondamentale per rendere i Balcani occidentali un luogo più attraente per gli investitori europei e, se basato su regole e standard dell'Ue, può anche contribuire ad accelerare l'adesione alla nostra Unione". Inoltre, l'Ue vuole offrire ai Balcani occidentali alcuni dei vantaggi dell'adesione in anticipo. "Ma questo significa che anche alcuni requisiti per l'adesione devono essere soddisfatti in anticipo. Alcune riforme che fanno parte del processo di adesione sono fondamentali per la fiducia degli investitori. Si pensi alla creazione di un sistema giudiziario indipendente ed efficiente, alla garanzia di appalti pubblici affidabili e all'intensificazione della lotta alla corruzione", ha spiegato la presidente dell'esecutivo Ue. (segue) (Beb)