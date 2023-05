Balcani: von der Leyen presenta piano crescita per la regione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oppure si pensi al mercato dell'energia. La regione dei Balcani occidentali ha un enorme potenziale di diversificazione dai combustibili fossili russi. Ma deve aumentare l'efficienza energetica, intensificare la diversificazione e accelerare la diffusione di un maggior numero di energie rinnovabili. I Balcani occidentali possono ottenere entrambe le cose: l'indipendenza energetica dalla Russia e un più stretto allineamento con l'Unione Europea per accelerare l'adesione", ha proseguito. "Siamo pronti a sostenere i Balcani occidentali con maggiori finanziamenti di preadesione. C'è un estremo bisogno di investimenti nei Balcani occidentali", ha concluso von der Leyen. "Questi investimenti miglioreranno la vita delle persone e renderanno più agevole l'ingresso nella nostra Unione. Per questo motivo, dovremmo aumentare le risorse destinate ai Balcani occidentali. In questi tempi turbolenti, questo piano in 4 punti è l'offerta giusta per la regione". (Beb)