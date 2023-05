Ue: Visco (Bankitalia), completare unione bancaria, Mes svolge ruolo importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si può non sottolineare “la necessità di portare a compimento l’unione bancaria, attraverso una revisione dell’attuale disciplina di gestione delle crisi, che renda quest’ultima più rapida ed efficace, nonché l’istituzione di uno schema unico di garanzia dei depositi”. Lo ha dichiarato il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nelle considerazioni finali in occasione della Relazione annuale della Banca sul 2022. “I recenti fenomeni di instabilità osservati al di fuori dell’Unione europea mostrano chiaramente l’importanza di raggiungere questi obiettivi. Non appena sarà pienamente operativa la sua riforma, il Meccanismo europeo di stabilità – grazie alle risorse delle quali dispone – potrà svolgere un ruolo importante, fornendo una rete di sicurezza finanziaria al Fondo di risoluzione unico”, ha aggiunto Visco. (Rin)