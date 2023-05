Kosovo: sindaco di Leposavic barricato dentro il Comune, quello di Zvecan lavora da “sede distaccata”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni dei neo eletti sindaci di etnia albanese nei 4 comuni del nord del Kosovo hanno iniziato ad esercitare le proprie funzioni, nonostante le proteste della comunità serba che costituisce la maggioranza in quell'area. Lo riferisce il sito kosovaro “Telegrafi”, aggiungendo che il sindaco di Leposavic lavora direttamente dalla sede del Comune. Secondo i media serbi, il nuovo primo cittadino, Ljuljzim Hetemi, si è barricato ieri all’interno del municipio, dove è riuscito ad entrare alle 5.30 del mattino, e vi ha trascorso tutta la notte senza mai uscire per non rischiare di incontrare la folla all’esterno. Il sindaco del comune di Zvecan, Ilir Peci, ha iniziato oggi ad esercitare le proprie funzioni dall'Ufficio per le comunità situato nel villaggio di Lipe. Zvecan è stato ieri teatro di scontri che hanno coinvolto anche la missione Nato in Kosovo (Kfor) e causato il ferimento di decine di manifestanti e di militari, tra cui italiani. Il sindaco di Mitrovica Nord, Erden Atiq, lavora infine dalla sede del municipio. Per quanto riguarda Zubin Potok, il quarto comune del nord a maggioranza serba, la sede dell'amministrazione cittadina è circondata da questa mattina da tende allestite dai manifestanti serbi.(Alt)