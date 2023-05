Kosovo: Tajani, siamo molto preoccupati, chiediamo a tutti di rispettare accordi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto preoccupati per quello che sta accadendo in questa parte dei Balcani dove purtroppo la tensione sta salendo. Io ho parlato sia con il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, che con il primo ministro del Kosovo, Aljbin Kurti, invitando entrambi alla calma". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando con i cronisti davanti a Montecitorio. "Stamane ho parlato con il generale Figliuolo e con l'ambasciatore d'Italia a Pristina con una video chiamata, erano nell'infermeria del contingente italiano dove sono ricoverati i feriti più lievi. Non ci sono pericoli gravi neanche per i feriti più importanti. Uno è ricoverato nell'ospedale di Skopje, in Macedonia del Nord, un altro nell'ospedale di Pristina. Alcuni dei feriti lievi, addirittura sono stati medicati ieri ed oggi sono operativi. Questo a dimostrazione della grande determinazione dei nostri alpini e di tutto il nostro contingente che ha dimostrato serietà e coraggio - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo -. Forse bisogna far sì che anche l'insediamento dei sindaci di etnia albanese nel Kosovo del Nord venga rinviata per cercare di calmare le acque. Naturalmente, le violenze contro i nostri militari sono inaccettabili, è un fatto gravissimo. Chiediamo a tutti di rispettare ed implementare gli accordi sottoscritti con l'Alto rappresentante dell'Unione europea, Borrell, per arrivare ad una stabilizzazione della situazione e garantire pace in una parte di Europa dove ci sono molti Paesi candidati a far parte dell'Unione, ma questi scontri non avvicinano questi Paesi all'Unione, anzi li allontanano". (Rin)