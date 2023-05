Kosovo: Stoltenberg, Nato schiererà altri 700 soldati in Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato schiererà ulteriori 700 soldati per la Kfor e metterà a disposizione un altro battaglione in prontezza elevata, se necessario. Lo ha detto oggi il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "Abbiamo deciso di schierare 700 truppe in più dalla forza operativa di riserva per i Balcani occidentali e di mettere a disposizione un ulteriore battaglione di forze di riserva in prontezza elevata, in modo che possano essere dispiegate anche se necessario. Si tratta di misure prudenti per garantire che la Kfor abbia le forze e capacità di cui ha bisogno per adempiere al suo mandato", ha affermato Stoltenberg. (Beb)