Kosovo-Slovacchia: premier Kurti partecipa a Globsec a Bratislava

- Il premier kosovaro Albin Kurti è arrivato a Bratislava per partecipare alla Conferenza sulla sicurezza globale (Globsec). "Il primo ministro della Repubblica del Kosovo, Albin Kurti, è arrivato al Globsec 2023 Bratislava Forum. Ascoltalo più tardi in una conversazione intitolata: Sotto i riflettori - il futuro del Kosovo", si legge in un tweet dell’organizzazione dell’evento. Kurti aveva inizialmente deciso di “rinviare” la sua partecipazione. Il portavoce del governo, Perparim Kryeziu, aveva precisato ieri al sito “Telegrafi” che il rinvio era stato deciso a causa delle tensioni nel nord del Kosovo. "Era previsto che andasse. Ma, a causa degli sviluppi nel Paese, la partecipazione è stata rinviata. Non è ancora definitivo se parteciperà o meno", aveva detto Kryeziu.(Alt)