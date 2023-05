Difesa: Cavo Dragone, Italia percepita come ponte di dialogo, porta di accesso per l’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica militare italiana non ha mai avuto l’ambizione di esportare modelli culturali o di giudicare l’universo in cui opera. Lo ha detto il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, in audizione davanti alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. “C’è la percezione da parte dei Paesi del Mediterraneo allargato che i canali militari sono preziosi”, ha detto Cavo Dragone. Il punto di partenza della nostra politica militare resta “la comprensione”. “L’Italia è percepita come un ponte di dialogo, una porta d’accesso per l’Europa. Questo approccio è la chiave di volta di una nostra stabile posizione strategica nel Mediterraneo. Seguiamo dovunque una strategia di dialogo a tutto campo”, ha segnalato l’ammiraglio.(Res)