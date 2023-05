India-Ue: domani e dopodomani nel Meghalaya conferenza sulla connettività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani e dopodomani (primo e 2 giugno) nel Meghalaya si terrà una conferenza India-Ue sulla connettività il cui obiettivo è esplorare le possibilità di aumentare gli investimenti negli Stati nord-orientali indiani e in Paesi vicini come il Nepal, il Bhutan e il Bangladesh. Lo annuncia un comunicato del ministero degli Esteri di Nuova Delhi. L’evento, spiega la nota, è un risultato del partenariato per la connettività tra l’India e l’Unione europea, avviato nel maggio del 2021 e basato su tre pilastri: digitale, energia e trasporti. La conferenza sarà inaugurata dal sottosegretario agli Esteri Rajkumar Ranjan Singh e da Conrad Kongkal Sangma, capo del governo dello Stato del Meghalaya, e vedrà la presenza di alti funzionari della Commissione europea, del governo centrale e di governi statali indiani, dei governi nepalese, bhutanese e bengalese, di rappresentanti del settore privato.(Inn)