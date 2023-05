Emirati: ministero Esteri risponde a “errata rappresentanzione” del “Wall Street Journal”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti ha risposto ieri a un articolo pubblicato dal quotidiano statunitense “Wall Street Journal”, nel quale si leggeva che Abu Dhabi si sarebbe ritirata dalla forza marittima multinazionale Combined Maritime Force (Cmf). Lo ha riferito l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, citando una nota del ministero degli Esteri. “Gli Emirati sono impegnati nel dialogo pacifico e nella diplomazia, come mezzo per ottenere gli obiettivi comuni della sicurezza e della stabilità nella regione”, si legge nella nota. “A seguito di nostre valutazioni sull’effettiva cooperazione in materia di sicurezza con tutti i partner, due mesi fa gli Emirati si sono ritirati dalla Cmf”, pur rimanendo legati alla responsabilità di garantire una navigazione sicura nelle sue acque territoriali, in conformità con il diritto internazionale. Smentite, dunque, le informazioni diffuse ieri dal “Wall Street Journal”, che, citando “fonti statunitensi e del Golfo”, aveva affermato che Abu Dhabi era “delusa dalla mancata presa di posizione Usa di fronte al sequestro di petroliere emiratine”. La Cmf, il cui quartier generale si trova in Bahrein, vicino alla base navale statunitense, è una forza marittima multinazionale formata da 34 Paesi, che cooperano per la sicurezza della navigazione, per la lotta al terrorismo e per contrastare il fenomeno della pirateria. (Res)