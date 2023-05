Regno Unito: opposizione accusa Sunak di voler insabbiare irregolarità membri governo durante pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Rishi Sunak è stato accusato di aver tentato di coprire le irregolarità compiute dai membri del governo durante la pandemia di Covid-19, celando alle autorità le conversazioni Whatsapp dell'ex premier Boris Johnson. Come riferisce il quotidiano "The Guardian", sia i laboristi che i liberaldemocratici hanno accusato il governo di un potenziale insabbiamento. Sunak ha insistito sul fatto che il suo ufficio ha collaborato alle indagini, ma sta affrontando crescenti richieste - da parte di politici e parlamentari - per consegnare le prove senza omissioni. (Rel)