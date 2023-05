Russia: crollo tribuna a Rostov sul Don, salgono a 36 i feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a 36 il numero di persone che hanno riportato ferite a seguito del crollo di una tribuna in un impianto sportivo a Rostov sul Don, in Russia. Lo ha reso noto il governatore di Rostov sul Don, Vasilij Golubev. L'incidente è avvenuto ieri mentre si stava svolgendo una partita di calcio tra bambini. Secondo le informazioni aggiornate, 36 persone si sono rivolte ai medici per ricevere aiuti, tra cui 21 minorenni, mentre una donna è deceduta. (Rum)