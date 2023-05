Sanità: Rocca, favorevole a ipotesi nuova sede Bambino Gesù al Forlanini ma servono valutazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova sede del Bambino Gesù al Forlanini? "Ancora non possiamo dirlo con certezza, l’ipotesi circola da tempo e mi trova favorevole, ma necessità di una serie di precondizioni e di valutazioni attente". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in un'intervista rilasciata al "Corriere della Sera". "Al momento ci sono solo delle interlocuzioni ad alto livello - ha aggiunto -. Di sicuro il Bambino Gesù, che è un’eccellenza mondiale universalmente riconosciuta, al momento è costretto a operare in condizioni a dir poco sacrificate. Un grande ospedale per garantire qualità e umanizzazione delle cure ha necessità di spazi e strutture all’altezza. Il Bambino Gesù, oramai - ha sottolineato Rocca -, è congestionato e questo impatta sui servizi alle centinaia di migliaia di piccoli pazienti e famiglie che vi si recano da tutta Italia, e non solo. Di certo è che questa straordinaria e fondamentale realtà, punto di riferimento per le cure infantili nel mondo. E’ urgente individuare una nuova sede e garantire la qualità". (Rer)