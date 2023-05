Pakistan-Bielorussia: ministro Esteri Aleinik conclude visita di due giorni a Islamabad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Bielorussia, Sergei Aleinik, ha concluso una visita di due giorni a Islamabad su invito del suo omologo pakistano, Bilawal Bhutto Zardari. Lo ha riferito tramite una nota il ministero degli Esteri del Pakistan. Durante la visita, Aleinik ha incontrato anche il primo ministro Shehbaz Sharif e il capo dello stato maggiore dell'Esercito pakistano, Asim Munir, oltre a presiedere colloqui bilaterali a livello di delegazioni. Secondo la nota, il ministro ha condotto "discussioni sostanziali" in merito a una serie di questioni, inclusa la cooperazione sui piani politico, economico, tecnologico, culturale e dell'istruzione. I ministri degli Esteri hanno espresso soddisfazione per lo stato delle relazioni di amicizia tra i rispettivi Paesi, e per la sesta sessione della Commissione sulla cooperazione commerciale ed economica Bielorussia-Pakistan che si è tenuta a Minsk lo scorso gennaio. (Inn)