Sanità: Rocca, ex ospedale Forlanini di Roma merita seconda vita

- L’ex ospedale Carlo Forlanini di Roma "deve rinascere, da troppi anni è abbandonato e merita sicuramente una seconda vita". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in un'intervista rilasciata al quotidiano il "Corriere della Sera". "Stiamo verificando la fattibilità del percorso avviato dalla precedente Giunta - ha aggiunto Rocca -. Non abbiamo ereditato alcun atto amministrativo vincolante e l’unico nostro interesse è quello di trovare lo spazio adeguato all’importanza di una struttura come quella del Bambino Gesù. La mia Giunta - ha concluso - non è pregiudizialmente contraria a questa come ad altre ipotesi. È stato istituito un tavolo di confronto a Palazzo Chigi, in particolare con il sottosegretario Mantovano, per capire come muoversi". (Rer)