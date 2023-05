Russia: drone caduto su raffineria Ilsky a Krasnodar, nessun danno o ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un drone è caduto sul territorio della raffineria di petrolio Ilsky, situata nella regione russa di Krasnodar, senza danneggiare l'infrastruttura dell'impianto. E' quanto ha riferito il quartier generale operativo della regione di Krasnodar. "Questa mattina, un aeromobile a pilotaggio remoto non identificato sarebbe caduto sul territorio della raffineria di petrolio Ilsky. L'apparato si è schiantato, l'infrastruttura dell'impianto non è stata danneggiata e non ci sono stati incendi. I servizi di sicurezza e le forze dell'ordine sono sulla scena", ha detto l'organismo in un comunicato stampa. (Rum)