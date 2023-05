Regno Unito: al via il primo dei tre scioperi ferroviari di questa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziato oggi nel Regno Unito il primo dei tre giorni di scioperi ferroviari in programma questa settimana, mentre prosegue la disputa tra i sindacati e il governo su retribuzione e condizioni di lavoro. Gli operatori ferroviari hanno affermato che i servizi saranno fortemente ridotti e hanno esortato i passeggeri a pianificare il proprio viaggio. Come riportato dal quotidiano "The Guardian", il segretario generale del sindacato dei macchinisti, Aslef Mick Whelan, ha ribadito la determinazione nel continuare le proteste. “È tempo che il governo faccia un passo indietro", ha detto Whelan, aggiungendo che "i conducenti, in linea con gli altri lavoratori, meritano un aumento di stipendio".(Rel)